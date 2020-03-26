شكرا لقرائتكم نجم منتخب السلاح يروى كيف يقضى يومه فى عام الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مهاب سامر لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف أن الالتزام بالتعليمات الاحترازية أمر ضرورى على كل فرد لحماية نفسه و المواطنين ،فى ظل إصدار الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقال سامر لاعب منتخب سلاح السيف فى تصريح لبرنامج ٨ الصبح عبر شاشة قناة dmc انه حقق العديد من الميداليات على الصعيد المحلى و الدولى و الأفريقي مشيرا إلى ان منتخبه حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قبب قرار تأجليها بسبب فيروس كورونا .

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و أشار مهاب سامر إلى ان نظام التأهل إلى الأولمبياد فى السلاح عن طريق التصنيف بالمشاركة فى ٨ بطولات على مدار الموسم.

تأهل منتخب رجال السيف رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020 في ظل الوصول إلى دور الـ 16 بكأس العالم بلوكسمبورج شهر مارس الجارى ، بعدما فازوا فى دور الـ 32 على بلجيكا بنتيجة 45 / 28، نظرا لضمان تواجده ضمن الـ 16 الأوائل فى التصنيف العالمى.

كما كشف سامر انه يعمل مهندس فى شركة تقدر جيدا ظروف سفره إلى المعسكرات والمشاركة فى البطولات للجمع بين التفوق الرياضي و المهني .