شكرا لقرائتكم طارق يحيى: المصرى أكبر المستفيدين حال إلغاء الدوري.. والأهلى المتضرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السباق أن الأندية المتواجدة في قاع الدوري ونادي المصري من أكثر الأندية المستفيدة حال الغاء النشاط الرياضي في مصر، لأنه سيترتب عليه الغاء الهبوط واستمرارها في الدوري الممتاز.

أكمل: المصري سيتسفيد من القرار لأنه لا يتواجد بالربع الذهبي في النسخة الحالية والغاء الدوري يعتبر الموسم الحالي كأن لم يكن ويمنح المصري قبلة الحياة في المشاركة بالكونفدرالية النسخة القادمة.

استطرد: يستفيد من القرار الأندية من المراكز 13 وحتى الأخير بسبب تقارب النقاط بينهما ، ولكن يبقى الأهلي هو المتتضرر حال الغاء النشاط لأنه سابق لكل الأندية وسيحرم من التتويج بالبطولة، كما أن منتخب مصر من ضمن المتضررين لأنه سيصعب مهمة جهاز المنتخب في اختيار عناصر الفراعنة وسيضر بمستواها بشكل كبير.

وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.

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كان طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قد نفى الأنباء التي ترددت حول تسريح الأجهزة الفنية بالنادي بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر.

وقال يحيي خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي:" بصفتي رئيس قطاع الناشئين لم يصلني أي خطاب رسمي من الإدارة بشان تسريح الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي".

وفسّر يحيي الأنباء الكاذبة التي تم تداولها على بعض المواقع الالكترونية بالمغرضة والمقصود منها النيل من الزمالك ورئيس مجلس إدارته مرتضى منصور.