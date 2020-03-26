مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة بإمتلاكه أغلى فريق في العالم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





كشفت الأرقام عن تفوق نادي مانشستر سيتي الإنكليزي على كبار الأندية الأوروبية، وذلك بتصدره قائمة ترتيب أغلى فريق في العالم.

وبحسب الارقام التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، فإن قائمة الاندية العشرة الأغلى تضم خمسة اندية إنكليزية و ثلاثة أندية إسبانية، منها ثلاثة أندية فقط تمتلك فريقاً تفوق قيمته الإجمالية المليار جنيه استرليني، وهي مانشستر سيتي و ريال مدريد و برشلونة، بينما بقية الأندية تمتلك فريقاً اقل من المليار جنيه إسترليني .

ويمتلك مانشستر سيتي فريقاً تبلغ قيمته مليارا و 140 مليون جنيه إسترليني، رغم ان إدارة النادي لم تبرم صفقات كبيرة هذا الصيف ، غير ان التعاقدات التي ابرمها في المواسم الثلاثة الماضية ، قد عززت صفوفه بنجوم من الطراز العالمي.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني، رغم انه اعتاد على صدارة القائمة ، حيث يمتلك فريقاً تبلغ قيمته مليارا و 70 مليون جنيه استرليني ، رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي خاصة باستقطابها لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد احد الاسماء اللامعة في سوق الانتقالات منذ سنوات.

وتواجد برشلونة في المركز الثالث بفريق تبلغ قيمته مليارا و 30 مليون جنيه استرليني ، بعدما احتفظ بكافة نجومه وعلى رأسهم هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي ، مع دعم صفوف الفريق بالمهاجم الفرنسي انطوان غريزمان الذي جاء من أتلتيكو مدريد الإسباني لقاء 110 ملايين جنيه استرليني.

واحتل نادي ليفربول الإنكليزي المركز الرابع بفريق تبلغ قيمته 959 مليون جنيه استرليني ، والذي يمتلك اغلى حارس في العالم ممثلاً بالبرازيلي أليسون بيكر.

Advertisements

وفي المركز الخامس تواجد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بفريق قيمته 949 مليون جنيه استرليني ، رغم تواجد في صفوفه اغلى رباعي هجومي ، بعد التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي قبل ايام لينضم الى كل من البرازيلي نيمار داسيلفا و الفرنسي كيليان مبابي و الأوروغوياني إدينسون كافاني، وقد يكون تراجع اسهم نيمار قد انعكس سلبياً على قيمة الفريق .

وتواجد نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي في المركز السادس بفريق قيمته 881 مليون جنيه إسترليني يضم نجوما كبارا على غرار المهاجم الإنكليزي هاري كين ولاعب الوسط الدنماركي كريستين ايريكسن ، اللذين بفضلهما بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحل سابعاً نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي تراجع ترتيبه هو الآخر ، حيث يمتلك فريقا قيمته 800 مليون جنيه إسترليني ، يليه ثامناً نادي يوفنتوس بـ 777 مليون جنيه إسترليني رغم تواجد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه ، إلا ان إبرام إدارة النادي لصفقات مجانية ساهم بتراجعه في سلم الترتيب.

وجاء تاسعاً نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بفريق قيمته 737 مليون جنيه إسترليني ، بعد تعاقده مع الجوهرة البرتغالية جواو فيليكس ، وفي المركز العاشر تواجد نادي تشيلسي الإنكليزي رغم انه معاقب من قبل الاتحاد الدولي بحرمانه من التعاقدات ، إذ يمتلك فريقاً تبلغ قيمته 697 مليون جنيه إسترليني.

يشار الى أن القائمة غاب عنها العديد من الأندية الكبيرة ، من ابرزها نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يمتلك فريقاً تبلغ قيمته 644 مليون جنيه إسترليني ، بعدما رحل عن صفوفه البلجيكي روميلو لوكاكو و الجناح التشيلي اليكسيس سانشيز ، في الوقت الذي تراجعت اسهم بول بوغبا وبقية الاسماء بعد تراجع نتائج الفريق في كافة المسابقات.