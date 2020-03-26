أرمينيا تنعش آمالها بفوز صعب على البوسنة

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أنعش المنتخب الأرميني لكرة القدم آماله بفوز صعب على ضيفه البوسني 4-2 الأحد في يريفان في افتتاح الجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتدين أرمينيا بفوزها إلى قائدها لاعب وسط روما الإيطالي المنتقل حديثا من أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة هنريك مخيتاريان وذلك بتسجيله هدفين في الدقيقتين 3 و66 وصنعه الهدف الثالث الذي سجله هوفهانيس هامباردزوميان (77) وتسببه في الرابع الذي سجله مدافع البوسنة ستيبان لونتشار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (90+5).

ومنح مخيتاريان التقدم مبكرا لأرمينيا وتحديدا في الدقيقة الثالثة، لكن زميله في نادي العاصمة الإيطالية قائد البوسنة إدين دجيكو أدرك التعادل بعد عشر دقائق.

وعاد مخيتاريان لمنح التقدم مجددا لأرمينيا مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 66، بيد أن فرحته لم تدم سوى أربع دقائق حيث أدرك عامر غوياك التعادل للضيوف (70)، قبل أن يضع هامباردزوميان أرمينيا في المقدمة بتسجيله الهدف الثالث بمتابعته من مسافة قريبة كرة عرضية لمخيتاريان من الجهة اليسرى (77).

وضغطت البوسنة بشكل كبير سعيا لإدراك التعادل لكن حارس مرمى ارمينيا أرام أيرابيتيان تألق في الذود عن مرماه بتصديه لأكثر من فرصة ابرزها رأسية دزيكو (84).

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وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة قاد مخيتاريان هجمة مرتدة وتوغل من الجهة اليسرى قبل أن يمررها عرضية زاحفة أمام المرمى تابعها المدافع لونتشار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وانتزعت أرمينيا المركز الثالث من البوسنة بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام الأخيرة فعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى النهائيات حيث باتت تتخلف بفارق 3 نقاط عن فنلندا الثانية والتي تستضيف لاحقا إيطاليا المتصدرة بالعلامة الكاملة في خمس جولات.

وردت أرمينيا التي أنعشت حظوظها الاعتبار لخسارتها أمام البوسنة 1-2 في الجولة الأولى من التصفيات.

وباتت البوسنة مهددة بلحاق اليونان بها إلى المركز الرابع في حال فوز الأخيرة على ضيفتها ليشتنشتاين لاحقا.

ملخص مباراة أرمينيا والبوسنة: