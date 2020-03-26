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رئيس يوفنتوس السابق ينتقد مغادرة رونالدو لإيطاليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد جيوفاني كوبولي جيجلي، رئيس يوفنتوس السابق، قرار إدارة البيانكونيري بالسماح للبرتغالي لاعب الفريق الايطالي بمغادرة تورينو والعودة إلى بلاده.

ونتج عن تفشي فيروس (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، تعليق كافة الأنشطة والمجالات ومن بينها ، مما اضطر الاتحادات المحلية لإيقاف النشاط الكروي.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قال جيجلي: "الأمور في يوفنتوس أصبحت معقدة عندما غادر كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "قال إنه ذاهب إلى البرتغال بسبب والدته، ولكن يبدو أنه يلتقط الصور بجانب المسبح".

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وتابع: "عندما استثناه يوفنتوس، انهارت الأمور وأراد لاعبون آخرون الرحيل، لا ينبغي أن تكون الأمر على هذا النحو".

وواصل: "كان يجب عليهم أن يفرضوا الحجر الصحي، النقد الآن سهل ، لكن لا أعرف لماذا أراد اللاعبون مغادرة إيطاليا".

وأتم: "عند عودتهم، سيكون من الصعب استعادة لياقتهم لأنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سبق وأعلن إصابة 3 لاعبين بين صفوفه بفيروس كورونا وهم (دانيلي روجاني- بليز ماتويدي- باولو ديبالا).

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