الاتحاد الإيطالي يستبعد إلغاء الموسم بسبب كورونا: قد يسأنف في يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

استبعد جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم ، فكرة إلغاء موسم الدوري الإيطالي 2019/2020، لافتًا إلى أنه قد يستأنف في يوليو أو أغسطس المقبلين.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليضطر الاتحاد الايطالي تعليق كافة المباريات المحلية حتى أبريل المقبل، بعدما تسبب في وفاة ما يزيد على 7 آلاف حالة.

وانقسمت أندية الكالتشيو، حيث طالب البعض بإلغاء الموسم، بينما يصر البعض الآخر على ضرورة استكمال البطولة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، قال جرافينا إن الدوري الايطالي يمكن استكماله في الصيف المقبل، خاصة مع تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 وأولمبياد طوكيو.

وقال رئيس الاتحاد الايطالي: "لن أفقد الأمل في استئناف الموسم، سأفعل أي شيء لتحقيق ذلك، أجد الاستسلام صعباً للغاية".

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وأضاف: "لا يزال من السابق لأوانه تحديد موعد لاستكمال البطولة، ولكن يجب علينا التفكير بشكل إيجابي، سنبذل قصارى جهدنا لاستئناف المسابقة حتى بعد نهاية يونيو،، والاستفادة من شهري يوليو وأغسطس".

وتابع: "في الوقت الحالي ، لا يوجد مجال للمصالح الشخصية، أناشد الجميع باتباع المنطق السليم، في النهاية الاتحاد الايطالي هو من سيقرر".

وواصل: "سنعقد اجتماع جديد مع الحكومة الايطالية لمناقشة بعض الاقتراحات ، والتي ستقوم الحكومة بتقييمها".

وأتم: "أعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وهزيمة تقلل من قيمة المنافسة، وسيؤدي إلى سيناريو سيئ.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.