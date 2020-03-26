شباب قسنطينة: الزمالك يُغرى بن عيادة براتب خرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار نصر الدين مجوج، المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة الجزائري، أن نادي الزمالك أغرى بن عيادة براتب خرافي، كما أكد أنه الفريق الجزائري سيحاول للتجديد معه.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" سابقا عن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال نصر الدين مجوج في تصريحات لصحيفة "النصر" الجزائرية:" بن عيادة يحظى باهتمام فرق كثيرة، وأتفهم أيضا رغبة اللاعب في الاحتراف".

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وأضاف المدير الرياضي لشباب قسنطينة:"سنحاول دفعه نحو التجديد، لكن حسب معلوماتي فإن الزمالك أغراه براتب خرافي، وبالتالي قد لا ننجح في إقناعه بالبقاء".

وأكمل:" سنقوم بكل ما في وسعنا، لكن قبل الحديث هل سنكون قادرين على تلبية المطالب المالية لبن عيادة الذي ارتفعت أسهمه كثيرا مؤخرا؟".

واختتم:" لكن في النهاية أنا أتمنى لبن عيادة كل التوفيق، سواء معنا أو مع أي فريق آخر".