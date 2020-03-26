هازارد: قرار تأجيل يورو 2020 صعب على الجماهير

قال إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني إن قرار تأجيل أمم أوروبا يورو 2020 للعام المقبل، أمر صعب على الجماهير، التي تنتظر البطولة كل 4 سنوات.
وأضاف هازارد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" قرار تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام، قرار صعب، كنت قريب من المشاركة في البطولة الأوروبية هذا العام، شعرت ببعضمن خيبة الأمل بعد تغيير موعدها.
وتابع:" اعتقد أن قرار التأجيل صعب على الجماهير، لأنه تتشوق لمتابعة بطولة دولية كل صيف، لكن سوف ننتظر لعام آخر، سأحاول العودة إلى مستواي بعد التعافي من الإصابة بشكل أكبر".
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