قال إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، أن موسمه الأول كان صعب وسئ معه، لكنه يتطلع إلى القادم مع الملكي.
وأضاف هازارد في تصريحاته أن الموسم الأول بمثابة موسم تكيف له مع الملكي،وستبدأ الناس تحكم عليه في الموسم الثاني، لافتًا أنه عقده لايزال به أربع سنوات مع ريال مدريد.
وتابع نجم الملكي:" المجموعة التي لدينا في الفريقرائعة، موسمي الأول ليس كل شئ، أتطلع إلى القادم".
وعن فيروس كورونا وانتشاره:" أنا داخل المنزل، ولا أحد يزورنا، في الحقيقة أنا قلق مثل أي شخص آخر، أخشى على الأشخاص الأكثر ضعفًا، لأنه سيتسبب في المزيد من المشاكل لهم، هو أمر مثير لقلق".
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يتحدث عن "كورونا" ويكشف انطباعاته بموسمه الأول في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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