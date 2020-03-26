مرتضى منصور: الزمالك لن يفاوض أي لاعب من الأهلي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللجنة الخماسية المكلفة بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ورطت نفسها بالقرارات التى أصدرتها ضد النادى من دون إجراء أى تحقيق من جانبلجنة الانضباط أو التظلمات.
قال رئيس النادى «اللجنة الخماسية رفضت تأجيل مباراة القمة، والآن أجلت الدورى كله بإرادة ربنا، وورطت نفسها».
وأضاف: «حرصت على منح زيادة خاصةللجهاز المعاون بسبب التتويج بالبطولات».
وتابع: «لن نفاوض أى لاعب من الأهلى ونحترم الظروف الموجودة حاليًا، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع الحكومة المصرية فى القرارات التى اتخذت من أجل حماية المواطنين، وعلى الشعب المصرى أن يلتزم حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه دول أخرى.
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