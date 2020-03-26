المقاولون يعلق أنشطته حتى منتصف أبريل

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، مد تعليق كل الأنشطة داخل النادى حتى منتصف أبريل المقبل، مع الالتزامالتام بكل القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العامعلى الكرة، عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كل الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضى والإغلاق التام للنادى، متمنياً السلامة للشعب المصرى وكل شعوب العالم.
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