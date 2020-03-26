المنتخبات الوطنية تُلغى معسكراتها بعد تأجيل دورة طوكيو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية عن قيام كل الاتحادات الرياضية بتعليق التجمعات والتدريبات والمعسكرات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوى الكبار والشباب والناشئين، وكذا الفرق واللاعبين المؤهلين لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك على ضوء البيان الصادر من اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، بتأجيل انعقاد دورة الألعاب

الأوليمبية والدورة البارالمبية 2020 إلى موعد لا يتجاوز صيف 2021، وذلك حماية لصحة الرياضيين وجميع المشاركين بعد تفشى وباء كورونا

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة، واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحادات الدولية، لمتابعة التواريخ المتوقعة لبدء النشاط

الدولى والبطولات التأهيلية.. واستمرار التنسيق اليومى بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية، وتعديل خططها المالية والفنية السابقة فى ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، تأجيل كل التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الصيفية بطوكيو.

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الدولى الموعد الجديد للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بعد استقرار الأوضاع والسيطرة على فيروس كورونا الخطير.