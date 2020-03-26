حسام عاشور يقكر في الاعتزال بعد جلسة رئيس الأهلي

يتجه حسام عاشور، قائد الأهلى، للاعتزال بشكل رسمى عقب نهاية الموسم الحالى بعدما عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى.
طلب الخطيب من عاشور إنهاء مسيرته الكروية بالنادى الأهلى، وقبول العرض المقدم من لجنة التخطيط بإقامة مباراة اعتزال تليق باللاعب، بجانب توفير فترة معايشة له بأحد الأندية الأوروبية على الصعيد الفنى، أو الإدارى وانضمامه للعمل بالنادى.
كان حسام عاشور فى طريقه لقبول أحدالعروض التى تلقاها للرحيل عن النادى الأهلى عقب نهاية الموسم الحالى سواء من بيراميدز أو سموحة.
فى المقابل، يترقب مسئولو الأهلى عودة الثنائى المصاب حمدى فتحى ومحمد محمود لاعبى الوسط فى شهر مايو المقبل بعد غياب طويل.
ويخضع الثنائى لبرنامج تأهيلى مكثف فى منزليهما بمتابعة الجهاز الطبى للأهلى من أجل العودةللملاعب فى المرحلة المقبلة.
وأكد مصدر بالجهاز الطبى للأهلى أن اللاعبين قد يعودون للتدريبات الجماعية مع نهاية شهر مايو بعد خوض مراحل التأهيل كافة.
ويغادر المدافع سعد سمير إلى ألمانيا فى شهر مايو المقبل من أجل تحديد مصيره والتعرف على آخر تطورات حالة ركبته فى ظل إجرائه جراحة لإصابته بتمزق فى الرباط الصليبى الخلفى.
ومن المقرر أن يغادر كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط إلى ألمانيا فى شهر يونيو المقبل لمتابعة البرنامج التأهيلى الذى يخوضه عقب خضوعه لجراحة ثالثة فى غضروف الركبة.
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