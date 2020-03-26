الأهلى يرفض التفريط فى ديانج ويحذر لاعبيه من السماسرة

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التفريط فى أى لاعب من العناصر الأساسية خلال الموسم المقبل وهو المبدأ الذى رفعته لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

أغلق النادى الأهلى الباب أمام فكرة رحيل لاعبه المالى أليو ديانج، نجم خط الوسط، رغم تلقى اللاعب وإدارة النادى اتصالات تؤكد إمكان تسويق ديانج فى أوروبا للحصول على مقابل مالى مناسب فى المرحلة المقبلة.

ووجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة،

رسائل للاعبيه عبر اتصالات هاتفية يحذرهم من مسألة الحديث مع بعض الوكلاء والسماسرة حول تسويقهم فى الفترة المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلى متمسك بجميع عناصره ولا يفكر فى بيع أى لاعب من قوامه الأساسى، خصوصًا أن الإدارة تسعى للمزيد من الاستقرار وحاولت تمديد عقود بعض اللاعبين بداية من أيمن أشرف.