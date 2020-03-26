رئيس الاتحاد الإيطالي: إلغاء الدوري بمثابة الهزيمة لنا

تحدث جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن احتمالية إلغاء الموسم الحالي للدوري الإيطالي، مستبعدًا ذلك الأمر، مؤكدًا تمسكه بعودة الدوري بعد وقتًا طويل، في شهر يوليو أو أغسطس.

قال جرافينا في تصريحاته لراديو "مارت" الإيطالية:" سنحاول استكمال

الدوري الإيطالي ، إلغاءه سيعتبر هزيمة ثقيلة لي وتقليل منها، أرفض فكرة إلغاء البطولة المحلية، أرفض ذلك تمامًا".

وأضاف:" لن أفقد الأمل في ذلك الأمر، سنفعل كل شئ من أجل استئناف

Advertisements

البطولة، الاستسلام صعب".

وتابع:" أعلم أن الأمور معقدة الأن، ومن الصعب التفكير فيها حاليًا، التفكير بشكل إيجابي، علينا المحاولة بقصارى جهدنا، سنجتمع مجددًا و نبحث الاقتراحات والتي ستقيمها الحكومة، لا مجال للمصلحة الفردية، ولا نفكر في المال لكن حل الأزمة".

أقرأ أيضًا..صحفيون ايطاليون يكشفون للوفد توقعاتهم حول مصير الدوري الإيطالي "الكالتشيو"..