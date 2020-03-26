محمد إيهاب: تأجيل الأوليمبياد منحنى قبلة الحياة

سادت حالة من الارتياح فى الوسط الرياضى حول العالم بعد صدور قرار رسمى من اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشف البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال عن ان قرار تأجيل الأوليمبياد منحه قبلة الحياة، حيث اصبح بإمكانه المشاركة فى الأوليمبياد التى ستقام العام المقبل خاصة ان مدة الايقاف التى وقعت على اتحاد رفع الاثقال ستكون انتهت وهو

ما يعزز فرصه فى التراجع عن قرار الاعتزال من اجل حلم ذهبية الأوليمبياد.

من جانبه، أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن قرار تأجيل الأولمبياد سيترتب عليه عدة خطوات فى الفترة القادمة على مستوى المنتخبات المصرية، حيث سيتم وضع جداول جديدة للبطولات المؤهلة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بالاتفاق مع الاتحادات الدولية.

وقال حطب إن قرار اللجنة الأولمبية

الدولية بتأجيل دورة طوكيو كان متوقعا ونأمل أن تثمر جهودنا القانونية فى رفع الإيقاف عن لعبة الأثقال من أجل المشاركة فى طوكيو بعد التأجيل، والذى يعد فرصة للبطل إيهاب عبدالرحمن لاستعادة مستواه المعروف بعد العودة من الإيقاف.

واعرب عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الأوليمبية عن ارتياحه للقرار، مؤكدا انه قرار سليم وكان متوقعا للحفاظ على سلامة وصحة الرياضيين والتى هى الأولوية الأولى لدى الجميع بصرف النظر عن اى اضرار أو استفادات اخرى، لافتا إلى ان التأجيل كان حتميا فى ظل اضطراب خطط الاعداد للبطولة بسبب انتشار فيروس كورونا.