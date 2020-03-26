زلاتان إبراهيموفيتش يُفكر في الاعتزال بعد جائحة كورونا وتأجيل يورو 2020

يُفكر أسطورة السويد “زلاتان إبراهيموفيتش” في إعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد جائحة كورونا التي أسفرت عن وفاة أكثر من أربعة آلاف مواطن إيطالي في غضون 10 أيام فقط خلال شهر مارس 2020.

وتوقف النشاط الرياضي في جميع بلدان العالم مع انتصاف الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بصورة كبيرة في آسيا وأوروبا وبعض دول أميركا الشمالية، الأمر الذي أثر على معنويات زلاتان إبراهيموفيتش والعديد من النجوم الذين يعيشون أيامهم الأخيرة مع المستديرة.

وكشفت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية عن مُناقشة زلاتان إبراهيموفيتش لأمر اعتزاله مع عائلته التي ترغب في العودة إلى السويد من جديد.

وأظهر زلاتان إبراهيموفيتش /38 عامًا/ عدم اقتناعه بالاستراتيجية الحالية لإدارة نادي ميلان، لا سيما بعد إقالة الكرواتي “زفونيمير بوبان” من منصبه، فضلاً عن تصادم زلاتان مع بعض لاعبي الفريق خلال مباريات السيري آ وكأس إيطاليا هذا العام.

وكيل لاعبين

أبدى اللاعب السابق لأندية “يوفنتوس والإنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر يوتايتد” امتعاضه من الطريقة التي أقيل بها بوبان، حسب ما نُشر في عدد سابق من صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت – واسعة الانتشار -.

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وترددت أنباء عن نية زلاتان إبراهيموفيتش في التحول إلى العمل كوكيل لاعبين بالإشتراك مع وكيل أعماله الحالي “مينو رايولا“.

وذكرت “لا جازيتا” أن وجود باولو مالديني وبوبان في ميلان كان سببًا رئيسيا في انضمام زلاتان إبراهيموفيتش خلال الميركاتو الشتوي 2020 عقب انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وعُرض على زلاتان إبراهيموفيتش اللعب لمانشستر يونايتد و جنوى ونابولي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه فضل العودة إلى بيته القديم.

وتمكن زلاتان ابراهيموفيتش من المشاركة في 9 مباريات منذ عودته إلى صفوف ميلان مطلع هذا العام، وشهدت تلك المباريات تسجيله لـ 4 أهداف، بواقع هدف في مباراتين بكأس إيطاليا سجله في مرمى تورينو بالدور ربع النهائي، و3 أهداف في الدوري الإيطالي سجلهم أمام أندية “كالياري والإنتر وجنوى”.