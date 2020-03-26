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فيديو جميع أهداف لوكا مودريتش مع ريال مدريد

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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لعب النجم الكرواتي “لوكا مودريتش” بين صفوف العملاق الملكي نادي الإسباني فى الفترة من 2012 لـ 2020، واستطاع التتويج بلقب (لاليجا) مرة واحدة موسم 2016-17، وكأس ملك إسبانيا مرة، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وصلت عدد مشاركات لوكا مودريتش مع ريال مدريد فى الدوري الإسباني 170 مباراة، سجل هلالهم 9 أهداف، وتُوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2018.

وسجل لوكا 4 أهداف مع ريال مدريد فى 70 مباراة بمنافسات خلال 7 مواسم، وحصد جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني مرتين عامي (2013–14، 2015–16).

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وكان مودريتش قد انتقل من نادي توتنهام الإنجليزي الى ريال مدريد الإسباني مقابل 30 مليون جنيه استرليني، وسوف ينتهي عقده صيف 2021، وتقدر القيمة السوقية للاعب ب40 مليون يورو.

أهداف لوكا مودريتش مع ريال مدريد..

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