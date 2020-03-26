رياضة | فريق جديد بالليجا ينضم لقائمة ضحايا كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق جديد بالليجا ينضم لقائمة ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نادي جيرونا الإسباني، إلى الأندية المتضررة في إصابة لاعبيها من فيروس كورونا المستجد، بإعلان إصابة أول لاعب داخل صفوف الفريق.

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وأصدر جيرونا بيان رسمي قال خلاله، إن هناك لاعب في الفريق الأول قد أصيب بفايروس كورونا، بعدما تم الإعلان الأسبوع الماضي عن أول عامل داخل النادي أصيب بالفايروس.

وأوضح، إن اللاعب خضع للفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس في الساعات الماضية، على أن يتم عزله بالحجر الصحي لمدة أسبوعين لحين إتمام شفائه.

ولم يكشف جيرونا عن هوية اللاعب، أو إذا كان من اللاعبين الذين تم فحصهم الأسبوع الماضي وجاءت نتائجهم سلبية.