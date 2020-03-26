رياضة | نجم برشلونة السابق يشن هجوماً عنيفاً على رئيس البرازيل بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يشن هجوماً عنيفاً على رئيس البرازيل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن النجم البرازيلي داني ألفيش، لاعب نادي برشلونة وساو باولو الحالي، هجوماً عنيفاً على الرئيس البرازيلي جابيير بولسونارو، بسبب فيروس كورونا.

حيث تحدث ألفيش عبر منصات التواصل الإجتماعي، مطالباً الرئيس البرازيلي، بالكف عن انتقاد التدابير المعتمدة من حكام بعض الأقاليم لمواجهة تفشي الوباء.

وكان الرئيس البرازيلي قد نشر بيانا قلل فيه من أهمية الوباء، وانتقد أيضا بعض حكام الأقاليم الذين طالبوا الأشخاص بالبقاء في منازلهم خوفا من انتشار الفيروس اللعين.

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وطالب بولسونارو خلال بيانه أيضاً عن ضرورة فتح المدارس التي أغلقت بسبب فيروس كورونا.

وقال ألفيش عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" :" أنا أحترم رئاستك، لكن هناك العديد من العائلات والعديد من الأشخاص الذين يعملون من أجل مكافحة هذا الوباء، أنت بصفتك أهم شخص في هذا البلد، يجب أن تفكر في سلامة بلدنا وشعبنا".

وتابع:" إنه وقت صعب على الجميع في البرازيل، وأيضا على سكان العالم".

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في تعليق كل الأنشطة الرياضية في العالم، وأربك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.