رياضة | عملاق الدوري التركي يخطط لضم تريزيجيه من أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق الدوري التركي يخطط لضم تريزيجيه من أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي المصري محمود تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، ، مطلوب في الدوري التركي .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"البريطانية، فأن تريزيجيه اقترب من العودة إلى الدوري التركي بعد نهاية الموسم الحالي، مرة أخرى، حيث تتطلع إحدى الأندية إلى الظفر بخدماته.

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وتابعت الصحيفة، أن بشكتاش يسعى لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقامت الصحيفة الشهير بالقاء الضوء على تألق تريزيجيه هذا الموسم مع أستون فيلا، وأشارت إلى هدفه الذي سجله تريزيجيه في الوقت القاتل أمام ليستر سيتي في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان تريزيجيه قد انضم إلى الفيلانز قادمًا من فريق قاسم باشا التركي، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.