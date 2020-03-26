رياضة | جوهرة مصرية جديدة تتألق في الملاعب التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة مصرية جديدة تتألق في الملاعب التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق غيرسون سبور التركي، الصاعد حديثا الى دوري البروفيشنال ليج التركي من التعاقد مع المهاجم الصاعد عبدالله عفت ابن مدينة الشرقية صاحب الـ 18 عام اللاعب لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وبدأ عفت رحلته في الملاعب المصرية عام 2008 في فريق مركز شباب بلبيس،ثم انتقل إلي المقاولون العرب وانبي،ق بل أن ينتقل موسم 2016 إلي فريق النصر للتعدين.

ولم يمضي وقت كبير حتي تحقق ما كان يطمح إليه اللاعب ،حيث خاض عبدالله عفت رحلة طويلة ومتميزة داخل الملاعب التركية،حيث بدأ مشواره الكروي داخل تركيا في فريق شباب فنربخشة، حيث يمتاز بالقوة بدنية كبيرة وسرعة فائقة، وقدم اللاعب أداءا مذهلا مع الفريق وحسم الكثير من المباريات الهامة أبرزها اللقاء الذي جمع فريقه بفريق قاسم باشا التركي،حيث تألق في تلك المباراة وحسم الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتعتبر تلك المباراة واحدة من أهم المباريات التي خاضها اللاعب حتى الآن، حيث انهالت علي اللاعب العديد من العروض أبرزها فريق هافاتاش سبورت أحد أبرز فرق دوري الدرجة الثانية التركي.

وإنتقل اللاعب إلى فريق هافاتاش وأظهر اللاعب في الفترة التي قضاها بقميصه مستوى متميز، وتألق في المباريات الودية التي لعبها مع الفريق، قبل أن فسخ الفريقالتعاقد مع اللاعب، للخلافات في بعض وجهات النظر، حتي تمكن فريق غيرسون سبور التركي من ضم اللاعب، ليصبح عبدالله عفت أصغر لاعب في تاريخ الدوري التركي، كما اصبح على راداو ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب .

ويذكر أن اللاعب من مواليد 2 فبراير 2001 أحد أبناء قرية عرب الصبيحة مركز بلبيس محافظة الشرقية.