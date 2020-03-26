شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول لاعب كرة قدم عربي بسبب فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، وفاة نجم المنتخب السابق عبدالقادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عامًا، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الاتحاد الصومالي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إن «الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبدالقادر محمد فرح أمام فيروس كورونا.. وتوفي الأسطورة في مستشفى في لندن.. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

كان فرح قد بدأ مشواره الكروي عام 1976، ومثل منتخب الصومال دوليا حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 حتى وفاته.