شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس ايطالي: لسنا مثل كريستيانو لتخصموا من رواتبنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 أعرب حارس نادي تشيتاديلا الايطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، ​ألبرتو باريلي​، عن سخطه من القرار المحتمل للإتحاد الايطالي بخصم 30% من رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي في ظل أزمة ​فيروس كورونا​.

وقال الحارس في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو: "نحن لسنا مثل ​كريستيانو رونالدو​ الذي لو خصمتم من راتبه شهرين فلن يتأثر بكل تأكيد، أنا نحن فيأتي المالك ويقرع علينا باب المنزل للمطالبة بالإيجار". جدير بالذكر أن رونالدو يتقاضى راتبًا قدره 30 مليون يورو في السّنة مع يوفنتوس.

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