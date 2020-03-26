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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الاتحاد الايطالي: أعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وتقليل من قيمة المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
أكّد رئيس الاتحاد الايطالي غابرييل غرافينا، أنه مصمم على عدم إلغاء الموسم الكروي، والتمسّك بإمكانية إستئنافه في الصيف.
وقال غرافينا في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "طالما أنني قادر على ذلك، فلن أفقد الأمل في استئناف الموسم، سأفعل أي شيء لتحقيق ذلك، أجد الاستسلام صعبًا للغاية".
وأضاف: "درك أنه من السابق لأوانه التفكير في موعد، ولكن يجب علينا التفكير بشكل إيجابي، سنبذل قصارى جهدنا حتى اللعب بدعم من اليويفا والفيفا، والاستفادة أيضًا من شهري تموز وآب".
وأكمل: "أعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وتقليل من قيمة المنافسة، أرفض بعناد أي تأملات تؤدي إلى مثل هذا الاستنتاج، سأستمر في رفض هذه الفرضيات".
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