رئيس الاتحاد الايطالي: أعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وتقليل من قيمة المنافسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

أكّد رئيس الاتحاد الايطالي ​غابرييل غرافينا​، أنه مصمم على عدم إلغاء الموسم الكروي، والتمسّك بإمكانية إستئنافه في الصيف.

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وقال غرافينا في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت: "طالما أنني قادر على ذلك، فلن أفقد الأمل في استئناف الموسم، سأفعل أي شيء لتحقيق ذلك، أجد الاستسلام صعبًا للغاية".

وأضاف: "درك أنه من السابق لأوانه التفكير في موعد، ولكن يجب علينا التفكير بشكل إيجابي، سنبذل قصارى جهدنا حتى اللعب بدعم من اليويفا والفيفا، والاستفادة أيضًا من شهري تموز وآب".

وأكمل: "أعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وتقليل من قيمة المنافسة، أرفض بعناد أي تأملات تؤدي إلى مثل هذا الاستنتاج، سأستمر في رفض هذه الفرضيات".