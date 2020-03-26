شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى تطالب بـ6.5 مليون جنيه دعم بسبب توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد من أندية القسم الثاني والثالث ، اتحاد الكرة بصرف دعم مالي يصل الي 6.5 مليون جنيه بسبب توقف النشاط الكروي بعد انتشار فيروس كورونا.

طالب مسئولو أندية المظاليم من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف 50 الف جنيه لاندية القسم الثاني و ٣٠ الف جنيه لاندية القسم الثالث خلال الأيام المقبلة لتوقف النشاط الكروي في مصر.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة اسبوع ثم العمل اسبوع اخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.