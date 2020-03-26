شكرا لقرائتكم نجم تنس الطاولة يروى كيف يقضى يومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن مجلس الوزراء تعلق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما و إغلاق كافة الأندية ومراكز الشباب و الهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير ، خلال تواجده فى المنزل ، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كلا حسب رغبته وتفكيره .

يحرص الخليج 365 على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون خلال تواجدهم فى المنزل ..

نجم اليوم هو محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة ، و بطل العالم فى اللعبة ..

أكد محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة أنه يستغل فترة التوقف وتعلق النشاط فى محاولة مساعدة والدته فى أعمال المنزل وكذلك الطلبات التى تحتاجها من الخارج ، و النظافة و النظام داخل المنزل .

Advertisements

واضاف اللاعب أنه فترة الحظر يحرص على متابعة المسلسلات خاصة " حكايات بنات ، قائلا : "مسلسل حلو جدا وبتابعه كل يوم وانا قاعد فى البيت "

وأشار البيلى أن وقته مقسم الى التليفزيون و النوم و الاكل و التليفون ، ممارسة الرياضة فى المنزل .

يذكر أن البيلى بدأ مسيرته فى نادى ستاد المنصورة ، و منه الى كهرباء طلخا ، ثم انتقل إلى النادى الأهلى ،ليبدأ مسيرة حافلة بالألقاب و الإنجازات ، و خاض رحلة احترافية فى الدورى التركى والبلجيكى ، و شارك مع فراعنة الطاولة طوال 14 عاما ، وأعلن اعتزاله خلال يناير الماضى الا انه تراجع بعد أن أقام صلاة الاستخارة وكذلك اقتناعه من جان بمدربه بالقلعة الحمراء .

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.