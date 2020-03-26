شكرا لقرائتكم إدارة الكرة بالزمالك تبدأ مهمتها ببرنامج تدريبى مكثف لقطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت إدارة قطاع الكرة في نادي الزمالك تعليمات صارمة وبرنامج تدريبي مكثف لجميع لاعبي فرق قطاع الناشئين بالنادي لتنفيذها في المنازل أثناء فترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك متمثلة في فاروق جعفر المستشار الفني لرئيس النادي وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة واحمد سمير مدير قطاع الناشئين، يعقد اجتماع مع جميع المدربين في القطاع وطالبتهم بضرورة تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للاعبين من منازلهم علي ان يتم متابعة اللاعبين يوميا ، ويتم تقديم تقرير يومي لمتابعة اللاعبين في المنازل.

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من ناحية اخري اقترب الزمالك من انهاء ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعدما ابدي الطرفان رغبتهما في استمرار التعاقد لموسم مقبل، خاصة ان المدير الفني الفرنسي حقق العديد من النجاحات في وقت قياسي مع الزمالك واخرها التتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي امام الترجي والأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافق الطرفان ان تكون مدة العقد الجديدة موسم واحد فقط، علي ان يكون هناك شرط جزائي شهرين في حالة رغبة المدير الفني فسخ التعاقد، وشهر واحد في حالة ان يكون فسخ التعاقد من جانب الزمالك لسوء النتائج ، ويتبقي فقط قيمة الراتب الشهري للمدير الفني هو العائق الوحيد لتجديد التعاقد، حيث يرغب المدير الفني في الحصول علي راتب بزيادة 20 % عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه حاليا وهو 74 الف دولار شهريا، في حين يتمسك الزمالك بزيادة 10 % عن راتب الموسم الحالي، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.