شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري العام وهو ما يتزامن مع شهر رمضان الكريم ، تمهيدا لعرضه علي الجهات الأمنية في حالة السيطرة علي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وعودة النشاط الرياضي.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة اسبوع ثم العمل اسبوع اخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وقام وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بتقسيم الموظفين من اجل تسيير أعمال الاتحاد بما يتوافق مع المعايير الصحية لمواجهة فيروس كورونا والابتعاد عن تواجد اكثر من موظف في مكان واحد.