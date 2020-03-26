شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدشن حملة بنجوم الفريق لحث الجماهير على البقاء بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن نادي أسوان حملة جديدة اعتمد فيها على نجوم الفريق، من أجل حث الجماهير على البقاء بالمنزل خلال الفترة المقبلة وعدم الخروج للمساهمة في مكافة انتشار وباء كورونا العالمي.

وشارك في تلك الحملة عدد من نجوم الفريق أبرزهم فادي فريد هداف أسوان ووصولاً إلى مجدي عبد العاطي المدير الفني لأبناء الجنوب.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادى، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذي تم اتخاذه أمس كإجراء احتراي بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضي من جديد.

وقال أمين، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيمللحفاظ على المستوى البدني.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.