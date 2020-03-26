شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير العرب في الايجيبشن ليج يتألقون بـ "ملعب الخير" في زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم محنة "كورونا" التي يعيشها العالم أجمع ، وتضررت منها الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين إلا أن مشاهير العرب في الايجيبشن ليج قدموا فصولا من التألق في ملعب "الخير" بعد تأجيل مسابقة الدوري لمدة شهراً بقرار من مجلس الوزراء خوفاُ من تفشى الفيروس .

*حميد أحداد

أعلن المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى تنازله عن جزء من راتبه للعائلات التى تأثرت بقرار إغلاق المحلات خوفا من تفشى فيروس كورونا، وكتب أحداد عبر حسابه الرسمى على فيس بوك "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات فلذلك سأخصص جزءا من راتبى للعائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

أرجو من المشاهير مساعدة العائلات فى ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وفى وقت سابق، وطالب المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى، الشعب المغربى بمساعدة سلطات بلاده على التخلص من وباء كورونا، وكتب أحداد عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "السلام عليكم اخواتي المغاربة .. عرفتمونى كلاعب كرة قدم لكني احدثكم الان كأنسان ومواطن ابن واب ..الوضع من خطير الي اخطر هل تخاف علي والديك ؟ كن واعي لا تخرج إلا للضرورة القصوي ..لا مقاهي ولا مطاعم ولا مراكز للترفيه ..لا حدائق ..ارتح في منزلك مع عائلتك ..١٥ يوم كافية لإفراغ المجتمع من الحالات المصابة المجهولة وإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان".

*أشرف بن شرقى

انضم النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، إلى مواطنيه وليد أزارو وحميد أحداد، فى مساعدة بعض الأسر والعائلات المحتاجة، فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعطيل العديد من المواطنين المغاربة عن العمل.

وقال بن شرقى، عبر حسابه على انستجرام: "لنتحد ضد كورونا، إخوانى واخواتى المغاربة، فى ظل هذا الوضع الجدى والخطير الذى يصيب العالم، كنا ولا زلنا ولا نزال نفتخر ونعتز بمغربيتنا ونحب مغربنا وشعبنا وملكه حفظه الله"، مضيفا: " كمغربى حر أناشد جميع المشاهير المغربية والشخصيات العامة والطبقة الميسورة وكل فعاليات المجتمع بالالتحام حول بلدنا والمشاركة فى التوعية الشاملة للوقاية من فيروس كورونا، وكدا المساعدة الطوعية المادية للطبقة المحتاجة"

وتابع بن شرقى: "كمغربى شخصيا، أتكفل من اليوم بعدد لا بأس به من العائلات المحتاجة، كلنا حول مغربنا وكلنا ضد كورونا".

*على معلول

ساهم التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى فى التبرع مع زملائه لدعم الحكومة التونسية لمكافحة فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العالم حاليا

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نشر الاتحاد التونسي بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، مشاركة العديد من اللاعبين التونسيين مثل أنيس البدرى وياسين مرياح لاعبى المنتخب التونسى

ولم يعلن الاتحاد التونسى عن المبالغ التى تبرع بها اللاعبين للحكومة التونسية لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا الخطير.

الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية أعلنت رقم حساب لتربع مواطنيها بمبالغ مالية لدعهما في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

*فخر الدين بن يوسف

شارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباء عالمى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

بعدما أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، بشكل رسمى تأجيل جميع مباريات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسى على موقع تويتر تحت عنوان " لاعبو كرة القدم في الخط الامامي لمعاضدة مجهودات الدولة في التصدي لوباء الكورونا : فخر الدين بن يوسف أول المبادرين".

كان الاتحاد التونسى قد أعلن عن تخصيص 100 ألف دينار لمساعدة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا الذى تسبب فى إصابة العديد من الأفراد داخل تونس خلال الفترة الأخيرة.