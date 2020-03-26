شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي ترفض رحيل كهربا للسعودية في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على طلب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بالرحيل للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، والذي أصبح قريباً من الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وعلم الخليج 365 أن كهربا تحدث مع أحد أعضاء لجنة التخطيط بالأهلي حول رغبته بالرحيل للدوري السعودي لمدة موسم بداية من الصيف المقبل، أملاً في الحصول على فرصة اللعب ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري.

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وترى لجنة التخطيط أن الفريق سيكون بحاجة كبيرة لكهربا في الموسم الجديد خاصة في ظل وجود احتمالية كبيرة لفشل تجديد استعارة رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي، والذي تنتهي اعارته بنهاية الموسم الجاري، وتجد إدارة الأهلي صعوبة في الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي الكبير المطلوب في ملف بيعه من ناديه الإنجليزي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما دفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود، ورحل كهربا عن صفوف الزمالك بداعي عدم صحة العقد المبرم بين الطرفان وهناك قضية متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم تحسم حتى الآن.