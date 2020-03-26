لاعب الهلال “أندريه كاريلو” يُعبر عن حزنه وتأثره

عبر لاعب الوسط الدولي البيروفي ونجم نادي الهلال السعودي “أندريه كاريلو” عن حزنه وتأثره الشديدين بسبب الوضع الراهن لكرة القدم السعودية والعالمية، وذلك خلال حديثه مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام الخاص بتبادل الصور.

وكسر أندريه كاريلو صمته لأول مرة بعد إعلان المملكة العربية السعودية لحظر التجوال في البلاد منتصف هذا الأسبوع، وفي نفس التوقيت الذي تبادل عشاق الهلال تقرير لصحيفة depor البيروفية يَحث اللاعب صاحب الـ 27 عامًا على مُغادرة الدوري السعودي والعودة إلى الملاعب الأوروبية فور انتهاء أزمة فيروس كورونا واستئناف النشاط الرياضي.

وأظهر لاعب بنفيكا البرتغالي السابق مدى شعوره بالحزن للابتعاد عن الملاعب والمباريات التنافسية في الوقت الراهن، والاكتفاء بالتدريبات البدنية خلف الأبواب المغلقة وبعيدًا عن زملائه في الفريق.

وصحب التصريح المقتضب الذي أدلى به كاريلو صورة وهو يحتفل بأحد أهدافه مع نادي الهلال، علق عليها قائلًا: “اشتاق إلى كرة القدم”.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ساعات قليلة من تعادل الهلال مع ضمك يوم 11 مارس الجاري بهدف لمثله ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك كاريلو في 40 مباراة بمسابقة الدوري السعودي منذ انضمامه لصفوف الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي بالانتقالات الصيفية 2018.

وسجل اللاعب الملقب بـ “الأفعى” ما مجموعه 7 أهداف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وهو أعلى معدل تهديفي له في موسمين فقط خلال مسيرته الكروية التي انطلقت عام 2009 مع نادي آليانز ليما البيروفي.

ويُعد كاريلو أحد العناصر الأساسية لمنتخب بيرو الأول منذ يونيه من عام 2011، وقد وصل في منتصف شهر أكتوبر 2019 لمباراته الدولية الـ 67.