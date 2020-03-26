رياضة | نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر بدر رجب نجم النادي الأهلي الأسبق، مفاجأة نارية، في مسألة عدم التجديد لحسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لم يكن ليخسر شيئا حال تجديد عقد عاشور مع الفريق، بعيدًا عن الماديات، لكن للقيمة الأدبية، مشيرا إلى أن عاشور يستحق الاستمرار بعيدًا عن أي فنيات، فايلر تواجد منذ 6 شهور فقط في الأهلي، ومن الممكن أن يرحل غدًا".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "رأي فايلر كان حجة لرحيل عاشور عن الفريق، الأهلي كان يستطيع قيده، لمدة 6 سنوات كان هناك لاعبين يتم تسجيلهم في أنديتهم بدون مشاركة، ولكن لمجرد لم شمل الفريق فقط".

وواصل: "الزمالك حال ضم حسام عاشور سيفوز بخدمات لاعب كبير، ولكن اللاعب سيخسر تاريخه كله، وأتمنى أن يختم حياته في الأهلي لكي يحافظ على تاريخه المشرف".