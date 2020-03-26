رياضة | اقتراح جديد بشأن موعد أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح جديد بشأن موعد أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى واتحادات رياضية أخرى لإقامة أولمبياد طوكيو ما بين يوليو وأغسطس 2021.

ونقلت صحيفة يوميوري اليابانية عن جون كوتس رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية، وهو أيضا رئيس لجنة التعاون لأولمبياد طوكيو في اللجنة الأولمبية الدولية، إنه يأمل اتخاذ قرار في غضون أربعة أسابيع.

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وأبلغ كوتس الصحيفة أنه يجب إقامة الأولمبياد ما بين بطولة ويمبلدون للتنس التي تنتهي في العاشر من يوليو/تموز 2021 وأمريكا المفتوحة في سبتمبر.

واتفقت اليابان مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء على تأجيل البطولة لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أوقف الحياة الرياضية وأثر على الأنشطة الاقتصادية حول العالم.