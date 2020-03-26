رياضة | مانشستر يونايتد واثق من فشل الريال ويوفنتوس في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد واثق من فشل الريال ويوفنتوس في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية ، أن مانشستر يونايتد يثق من فشل الريال ويوفنتوس في ضم نجمه الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، والذى يعد هدفا للفريقان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة " ESPN" أن ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي يسعوا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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ولكن أشارت الشبكة أن إدارة مانشستر تثق بقوة فى عدم قدرة كل من مدريد ويوفنتوس فى دفع المبلغ المحدد لبيع بوجبا، ويعود ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم خلال الفترة الحالية ، وبالتالي عدم حصول الأندية على عوائد البث أو نسبة الإعلانات بسبب فيروس كورونا.

وكان اليونايتد قد حدد 110 مليون يورو من أجل الإستغتاء عن بول بوجبا فى الصيف القادم.