رياضة | إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، عن الأنباء التي ترددت مؤخرا، بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك مع حارس الفريق البترولي محمود جاد.

وقال مدير الكرة بإنبي خلال تصريحات لبرنامح "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "بالنسبة لمحمود جاد ومفاوضات القطبين فكل نادي يحاول أن يجهز نفسه، واللاعب فورمته جيدة".

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وتابع: "حلمي طولان يعتمد عليه بشكل أساسي مع الفريق، ونتفاجأ أن أندية تطلب منا أنها تحتاج إلى الحارس الأساسي لدينا، لأن لديها أزمة في هذا المركز".

وتابع: "لن أذكر أسماء أندية ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية بشأنه".

وأكمل: "اللاعبون أخذوا راحة 3 أسابيع، فسنحتاج لشهر كي تعود للياقة المطلوبة لاستكمال الدوري، لأن اللاعبين في راحة سلبية ومردود التدريبات الفردية على اللاعب ليس مثل التدريب تحت أنظار المدرب".