رياضة | كارتيرون يرفض تفريط الزمالك في نجم الفريق للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض تفريط الزمالك في نجم الفريق للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جهاز الكرة فى نادي الزمالك رفضه رحيل مهاجم فريقه الأول لكرة القدم المغربي أشرف بن شرقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد أبلغ المغربي إدارة الزمالك في الأيام الماضية، بتلقيه عروض خليجية للحصول على خدماته وتحديدا من العين الإماراتى بالإضافة إلى عرض من الدورى السعودى.

ولكن إدارة الزمالك عبرت عن رفضها التام لفكرة رحيل اللاعب المغربى عن الفريق، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها مدرب الفريق الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويفكر مجلس إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب، وذلك لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.