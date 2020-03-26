رياضة | صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد على نجم لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد على نجم لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد الإسباني للدخول في منافسة قوية مع منافسه التقليدي برشلونة للحصول على خدمات دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني.

دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني كان قد ارتبط اسمه بنادي برشلونة من أجل تدعيم خط دفاعه، وذلك في ظل الإصابات المتكررة لمواطنه صامويل أومتيتي منذ مونديال روسيال 2018.

ويبحث ريال مدريد هو الآخر لتدعيم خط دفاعه، ويرى الملكي أن أوباميكانو هو المناسب ليرتدي قميص الميرنجي، بعد المشاكل التي عانى منها الموسم الجاري، والتي تسببت في تلقيه مرماه للعديد من الأهداف المؤثرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سوف يستغل علاقته الطيبة بوكيل دايوت، والذي يمثل أيضا الألماني توني كروس، لاعب الملكي من أجل حسم الصفقة لصالحه.