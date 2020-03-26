رياضة | عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل بشأن الثنائي محمود كهربا وحمدي النقاز، الذي رحل عن نادي الزمالك خلال العام الماضي.

وأكد الغندور خلال برنامجه على قناة الزمالك أن محمود كهربا طلب العودة من جديد إلى الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء ولكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض وتمسك بعدم عودته.

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كما أشار إلى أن التونسي حمدي النقاز حاول أيضا العودة للقلعة البيضاء بعد هروبه من الفريق، لكن رئيس الزمالك رفض، بعد أن تخلى اللاعب التونسي عن الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي خسرها الفريق بثلاثية.

وقال الغندور: "النقاز حاول من خلال بعض الوسطاء العودة ولكن مرتضى لم يستجد لجميع محاولات اللاعب".

وأضاف: "رئيس الزمالك يتمسك فقط بالعناصر التي ترغب في البقاء بالفريق، ولديها روح وحماس وذلك سر الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية".