رياضة | لاوتارو يقترب من خلافة سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاوتارو يقترب من خلافة سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، لضمه في الصيف المقبل، وفقًا لتقرير صحفي إيطالي، عن طريق وكيله بشأن تفاصيل عقده.

واستقر نادي برشلونة على تدعيم هجومه بلاوتارو، وذلك بعد عدم وجود البديل المناسب للأوروجواياني المخضرم، لويس سواريز.

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ويتبقى فقط لانتقال اللاعب أن يتفق نادي برشلونة مع إنتر ميلان، حول القيمة المالية للصفقة وطريقة السداد.

وبحسب ما ذكرت التقارير الصحفية أن انتر ميلان بأي عرض، بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا (111 مليون يورو).

جدير بالذكر أن لاوتارو لفت الأنظار بشدة هذا الموسم، حيث توهج بشكل كبير تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، سواء في الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا.