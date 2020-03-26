شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في تدعيم مركز صانع الألعاب في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن مركز صانع الألعاب ليس بحاجة لتدعيم، حتى في حالة رحيل صالح جمعة، وذلك في ظل وجود محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي ونجاح إدارة النادي في تجديد عقد وليد سليمان بالإضافة لعودة محمد محمود المنتظرة من الإصابة، فضلاً عن انتهاء اعارة ناصر ماهر لسموحة والذي قد يمثل إضافة لهجوم الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعود محمد محمود لتدريبات الأهلي بعد شهرين من الأن بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يؤديه، في الوقت الذي تنتهي اعارة ناصر ماهر لسموحة بنهاية الموسم الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب إغلاق فروع القلعة الحمراء الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة، وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.