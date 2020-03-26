فيديو جميع أهداف كريم بنزيمة مع ريال مدريد

لعب النجم الفرنسي “كريم مصطفي بنزيمة” فى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني فى الفترة من 2009 لـ 2020، استطاع خلالها التتويج بلقبين فى الدوري الإسباني(لاليجا)، ولقبين بكأس ملك إسبانيا، وتُوج بكأس السوبر الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية.

وصلت عدد مشاركات بنزيمة مع ريال مدريد فى الدوري الإسباني الى 315 مباراة، سجل خلالهم 150 هدفاً، وسجل أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو يوم 10 ديسمبر 2011 بعد (21 ثانية)، وحصد جائزة أفضل لاعب فرنسب فى الخارج عام 2019.

وسجل بنزيمة 48 هدفاً مع ريال مدريد فى 93 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا خلال 11 موسم، وفي 15 فبراير 2017، في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2016–17 ضد نابولي، سجل بنزيما أول هدف لريال مدريد في مباراة الفوز 3–1 على أرضه، وهو هدفه رقم 51 في هذه المسابقة، متفوقاً على تييري هنري في قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وفي 1 مايو 2017 قاد كريم بنزيمة فريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي على حساب بايرن ميونخ بعد تسجيله لهدفين في إياب نصف النهائي على ملعب سانتياجو برنابيو في المباراة التي أنتهت بنتيجة 2–2 (4–3 في مجموع المباراتين).

أهداف كريم بنزيمة مع ريال مدريد فى الدوري الإسباني..

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أهداف بنزيمة مع ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا..

أهداف بنزيمة مع ريال مدريد موسم2019-20..

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