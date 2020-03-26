رياضة | ما هو مصير البطولات الإفريقية بعد فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هو مصير البطولات الإفريقية بعد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الجميع لا يعلم متى عودة النشاط الرياضي لكرة القدم بعدما تم تعليقه فى جميع الدوريات، بسبب فيروس كورونا وللحد من إنتشاره، مما إستدعي لوجود تأجيل لبطولات كبري كان من المقرر إقامتها هذا العام 2020 إلي العام القادم، من بينها أولمبياد طوكيو.

ومن المفترض أن يكون أول مايو موعد مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والذي سيكون به مواجهتان من العيار الثقيل، الأولى بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، ولكن تشير تقارير صحفية إن هناك إجتماعات ستكون خلال الفترة القادمة من أجل تحديد هل سُتلعب المباريات فى موعدها أم ستتأجل بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرر خلال الشهر الحالي، تأجيل مباريات المنتخبات فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، بسبب كورونا، وسيتم تحديد موعد لهم خلال الفترة القادمة.