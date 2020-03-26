رياضة | من يتوج بطلا للدوري الإنجليزي في حال إلغاء كورونا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يتوج بطلا للدوري الإنجليزي في حال إلغاء كورونا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور العديد من التساؤلات في عقول عشاق ومحبي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد قرار رابطة البيرميرليج بتأجيل البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19".

تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

وكانت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قد أعلنت تأجيل كافة منافسات بطولة البيرميرليج إلى مطلع أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وإصابة العديد من لاعبي المسابقة المحلية بالوباء وعلى رأسهم أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي.

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بطل الدوري الانجليزي في حالة إلغاء المسابقة بسبب كورونا

تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحد أكبر الدوريات في العالم، دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول ماهية بطل النسخة الحالية من بطولة البيرميرليج وهوا الأمر الذي أشارت إليه صحيفة تليجراف الإنجليزية.

وذكرت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن هناك عدة احتمالات فيما يتعلق بمستقبل استمرار مسابقة البيرميرليج حيث أوضحت أن أحد المقترحات التي سيتم طرحها على الطاولة هي إعطاء اللقب لفريق ليفربول و تأهيل فريقي ليدز وويست بروميتش من الدرجة الاولى الإنجليزية إلى مسابقة العام الجديد من الدوري الإنجليزي ورفع عدد الفرق إلى 22 فريقاً.

وتابعت الصحفية الإنجليزية بشأن الفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية أن من الوارد أن تحافظ الفرق الإنجليزية التي شاركت في النسخة الحالية من دوري الأبطال على أماكنها في الموسم القادم، مع إجراء منافسة بين الأندية الأخرى مثل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون للحصول على مقعد إضافي في البطولة الأوروبية، بشرط الرجوع إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم لمعرفة رأيه في هذه القرارات المحتملة.