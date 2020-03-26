رياضة | مفاجأة بشأن عودة نجم الأهلي المعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن عودة نجم الأهلي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عودة محمد شريف، لاعب إنبي المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث هناك بعض التقارير التي تؤكد إقتراب عودة محمد شريف خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني للأهلي في رفض تجديد إعارة اللاعب.

وهناك رغبة أيضا من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، عن رغبته في عودة محمد شريف، بعد التألق الواضح الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

حيث شارك محمد شريف فى 13 لقاء مع إنبي، تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.