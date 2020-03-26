رياضة | الجونة يخطط لخطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يخطط لخطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الجونة دخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية أن حسام غالي قام بجس نبض حسام عاشور بشأن ضمه إلى صفوف الجونة في الموسم الجديد لمدة موسم وذلك في ظل رغبته في اللعب داخل المستطيل الأخضر.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نجم الأهلي السابق حاول إغراء عاشور بالعودة للمشاركة في المباريات وذلك في ظل حاجة الفريق إلى عناصر الخبرة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ذلك يأتي في الوقت الذي يضغط خلاله محمود الخطيب رئيس الأهلي على حسام عاشور من أجل اتخاذ خطوة الاعتزال مع وعده بتعويضه مادياً من مباراة الاعتزال.