رياضة | قنبلة كورونا تنفجر في قمة أتالانتا وفالنسيا و40 ألف مصاب حصيلة الخسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنبلة كورونا تنفجر في قمة أتالانتا وفالنسيا و40 ألف مصاب حصيلة الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية عن خسائر مباراة أتلانتا الإيطالي وفالنسيا الاسباني باياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية

وأوضح عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية إلى أن جميع المشجعين البالغ عددهم 40.000 الذين حضروا لقاء دوري أبطال أوروبا بين أتالانتا وفالنسيا الشهر الماضي أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال جورجيو جوري، عمدة بيرجامو في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية :"لقد كانت هذه المباراة قنبلة بيولوجية"، في إشارة إلى أنها تسبب في عدد هائل من المصابين في إقليم لومباردي تحديدًا وإيطاليا بشكل عام.

Advertisements

وأضاف جوري عمدة بيرجامو "في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما كان يحدث، كان أول مريض في إيطاليا في 23 فبراير، إذا كان الفيروس منتشرًا بالفعل، فإن 40.000 من المشجعين الذين ذهبوا إلى ملعب سان سيرو أصيبوا".

واختتم عمدة بيرجامو تصريحاته :"لم يكن أحد يعرف أن الفيروس ينتشر بيننا بالفعل، شاهد الكثير المباراة في مجموعات وكان هناك العديد من الاتصالات في تلك الليلة، انتقل الفيروس من واحد إلى آخر".

أتالانتا يقهر فالنسيا ويصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يذكر أن فريق أتالانتا الإيطالي قد تغلب على فالنسيا في ملعب سان سييرو بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الماضي، قبل أن تُقام مباراة الإياب في إسبانيا بدون حضور جماهيري.