رياضة | عروض فرنسية وسعودية تعرقل انتقال "بن عياد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عروض فرنسية وسعودية تعرقل انتقال "بن عياد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة إلي الزمالك، أصبحت مهددة بالفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضم اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن "بن عيادة" تلقي عدة عروض خلال الفترة الحالية بينها عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، بالإضافة لبعض العروض من السعودية، كما يسعي نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

Advertisements

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع "بن عيادة" خلال الفترة الحالية، لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك بعد ترشيحه لإدارة القلعة البيضاء من جانب وكيله شادي الهادي.

ويسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات "بن عيادة" خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم الجبهة اليمني بعد هروب التونسي حمدي النقاز من القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة، ويتواجد حازم إمام فقط بهذا المركز ومعه اللاعب الصاعد أحمد عيد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الجزائري قرر مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب، وذلك بسبب الوضع الصحي العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في معظم بلدان العالم.