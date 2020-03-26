رياضة | آخرها الأولمبياد.. بطولات تأجلت بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها الأولمبياد.. بطولات تأجلت بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الأولمبية تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو التي كانت من المقرر إقامتها في صيف عام 2020 وذالك بسبب فيروس كورونا الجديد التي انتشر سريعا في العالم وحددت اللجنة الأولمبية صيف عام 2021 إقامة اللعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

كما أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولة بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كانت من المقرر إقامتها في صيف عام 2020 وذالك بسبب فيروس كورونا الجديد التي انتشر سريعا في العالم وحدد اليويفا صيف 2021 لإقامة البطولة واتبع اتحاد امريكا الجنوبية نظيره الاوربي ويأجل بطولة كوبا امريكا لصيف 2021 بدل من 2020.

وقررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس.